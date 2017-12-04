Controversial Tamba Opel Sam-Sumana Named Deputy Gender & Social Welfare Minister.

GOVERNMENT OF SIERRA LEONE PRESS RELEASE
THE GENERAL PUBLIC IS HEREBY INFORMED THAT DR. SAMURA KAMARA IS STEPPING ASIDE FROM HIS POSITION AS MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION SO THAT HE WILL BECOME FULLY ENGAGED IN HIS PRESIDENTIAL BID IN THE FORTHCOMING 2018 NATIONAL ELECTIONS. IT HAS THEREFORE PLEASED HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT DR. ERNEST BAI KOROMA TO ANNOUNCE THE FOLLOWING MINISTERIAL AND OTHER APPOINTMENTS, SUBJECT TO THE APPROVAL OF PARLIAMENT WHERE NECESSARY:
MINISTERS
DR. KAIFALA MARAH – MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL COOPERATION
MAJ (RTD) ALFRED PALO CONTEH – MINISTER OF DEFENCE
MAJ (RTD) ISMAEL SENGU KOROMA – MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS
ALHAJI AMB. DR. ALPHA KANU – MINISTER OF INFORMATION AND COMMUNICATIONS
MINISTERS OF STATE
MR. ERIC DURA SESAY – MINISTER OF STATE, OFFICE OF THE VICE-PRESIDENT
MR. MOMOH VANDI – MINISTER OF STATE II, MINISTRY OF FINANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT
DEPUTY MINISTERS
MR. BRIMA BANGURA – DEPUTY MINISTER OF FINANCE AND ECONOMIC DEVELOPMENT
CAPT (RTD) ABDUL RAHMAN KAMARA – DEPUTY MINISTER OF INTERNAL AFFAIRS
MR. TAMBA OPEL SAM SUMANA – DEPUTY MINISTER OF SOCIAL WELFARE, GENDER AND CHILDREN’S AFFAIRS
OTHER APPOINTMENTS
AMB. ALIMAMY P. KOROMA – SPECIAL ADVISER AND AMBASSADOR-AT-LARGE
DR. JOSEPH SAM SESAY – SPECIAL ADVISER AND CO-ORDINATOR SIERRA LEONE INTERNATIONAL BENCHMARKS SYSTEM
MR. MOHAMED BANGURA – SPECIAL ADVISER
END
STATE HOUSE
FREETOWN 4TH DECEMBER, 2017