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Ernest Koroma Reshuffles Security & Diplomatic Posts.

GOVERNMENT OF SIERRA LEONE PRESS RELEASE….

THE GENERAL PUBLIC IS HEREBY INFORMED THAT IT HAS PLEASED HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT DR. ERNEST BAI KOROMA TO ANNOUNCE THE FOLLOWING APPOINTMENTS, SUBJECT TO THE APPROVAL OF PARLIAMENT WHERE NECESSARY:

MAJOR-GENERAL BRIMA SESAY – CHIEF OF DEFENCE STAFF

DR. RICHARD MOIGBE – INSPECTOR-GENERAL OF POLICE

BRIG-GENERAL DAVID TALUVA – DEPUTY CHIEF OF DEFENCE STAFF

DR. AL-SHEK KAMARA – DEPUTY INSPECTOR-GENERAL OF POLICE

MR. ANSUMANA M. IDRISS – DEPUTY NATIONAL SECURITY CO-ORDINATOR, OFFICE OF NATIONAL SECURITY

CAPT (RTD) SAIO S. MARAH – DIRECTOR-GENERAL, CENTRAL INTELLIGENCE AND SECURITY UNIT

MAJ (RTD) DR. MATHEW KAMARA – DEPUTY DIRECTOR-GENERAL,CENTRAL INTELLIGENCE AND
SECURITY UNIT

MR. FRANCIS ALIEU MUNU – AMBASSADOR TO THE REPUBLIC OF LIBERIA

LT-GENERAL JOHN MILTON – DEPUTY HIGH COMMISSIONER TO THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA

MAJ-GENERAL MOHAMED M. KEITA – DEPUTY HIGH COMMISSIONER TO THE GAMBIA

END

STATE HOUSE
FREETOWN 29TH NOVEMBER, 2017

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