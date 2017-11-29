Ernest Koroma Reshuffles Security & Diplomatic Posts.

GOVERNMENT OF SIERRA LEONE PRESS RELEASE….
THE GENERAL PUBLIC IS HEREBY INFORMED THAT IT HAS PLEASED HIS EXCELLENCY THE PRESIDENT DR. ERNEST BAI KOROMA TO ANNOUNCE THE FOLLOWING APPOINTMENTS, SUBJECT TO THE APPROVAL OF PARLIAMENT WHERE NECESSARY:
MAJOR-GENERAL BRIMA SESAY – CHIEF OF DEFENCE STAFF
DR. RICHARD MOIGBE – INSPECTOR-GENERAL OF POLICE
BRIG-GENERAL DAVID TALUVA – DEPUTY CHIEF OF DEFENCE STAFF
DR. AL-SHEK KAMARA – DEPUTY INSPECTOR-GENERAL OF POLICE
MR. ANSUMANA M. IDRISS – DEPUTY NATIONAL SECURITY CO-ORDINATOR, OFFICE OF NATIONAL SECURITY
CAPT (RTD) SAIO S. MARAH – DIRECTOR-GENERAL, CENTRAL INTELLIGENCE AND SECURITY UNIT
MAJ (RTD) DR. MATHEW KAMARA – DEPUTY DIRECTOR-GENERAL,CENTRAL INTELLIGENCE AND
SECURITY UNIT
MR. FRANCIS ALIEU MUNU – AMBASSADOR TO THE REPUBLIC OF LIBERIA
LT-GENERAL JOHN MILTON – DEPUTY HIGH COMMISSIONER TO THE FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA
MAJ-GENERAL MOHAMED M. KEITA – DEPUTY HIGH COMMISSIONER TO THE GAMBIA
END
STATE HOUSE
FREETOWN 29TH NOVEMBER, 2017